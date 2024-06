Un reparto offensivo da ritoccare, e non poco. Con Belotti, rientrato dal prestito alla Fiorentina che difficilmente resterà nella Capitale e con Abraham non sicuro della permanenza in giallorosso, la Roma è al lavoro in quella zona del campo. Salutato Lukaku, la dirigenza romanista è al lavoro per rinforzare il settore offensivo. In attesa dell’incontro con l’agente di Chiesa che avverrà settimana prossima, la squadra di De Rossi continua a guardare con attenzione in casa Juventus spostando il proprio interesse su Matias Soulé. L’argentino, rientrato in bianconero dopo il prestito al Frosinone con cui ha messo a segno 11 reti, piace alla Roma che però al momento non ha ancora mosso passi concreti. A centrocampo invece il nome nuovo è quello di Tomas Suslov, slovacco classe 2002 del Verona. Uno di quei giocatori che Baroni, prossimo allenatore della Lazio, ha valorizzato nella stagione che ha portato alla salvezza. Per lui tre reti e la possibilità di occupare diverse zone del campo, compresa la corsia esterna d’attacco.