Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora da scrivere. Il centrocampista, dopo aver indossato la maglia dell'Aston Villa nell'ultima stagione, tornerà al Galatasaray , club proprietario del suo cartellino. L'ex calciatore della Roma, però, potrebbe lasciare di nuovo la Turchia: tra le squadre interessate al classe '99 c'è il Villarreal di Marcelino. Il club spagnolo ha aumentato il pressing su Zaniolo e potrebbe decidere di portarlo in Liga.

I numeri di Zaniolo nell'ultima stagione

Dopo il suo saluto alla Serie A nel febbraio 2023, Zaniolo ha giocato in Super Lig turca e in Premier League. Nella stagione da poco conclusa il centrocampista ha collezionato 40 presenze con la maglia dell'Aston Villa (e realizzato 3 gol) ma ha fatto fatica a trovare costantemente una maglia da titolare. Ora il suo futuro potrebbe tingersi di giallo, con il Villarreal (che ha chiuso all'8° posto il campionato ed è stato eleminato negli ottavi di finale di Europa League dal Marsiglia) che è interessato a portarlo in Spagna.