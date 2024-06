Il Milan e Zirkzee sono un po’ più vicini. Nella giornata di sabato nuovi contatti tra le parti, con la speranza dei rossoneri di poter chiudere la trattativa in tempi brevi. Per arrivare a dama però bisogna limare la richiesta dell’entourage del giocatore sul discorso commissioni, che gli agenti dell’olandese attestano a circa 15 milioni di euro. Nonostante la dirigenza rossonera ritenga la cifra troppo alta, si lavorerà nei prossimi giorni per abbassarla. Milan che ha fretta di concretizzare l’operazione: prendere il suo nuovo numero nove dopo l’addio con Olivier Giroud ed evitare l’inserimento di club della Premier League e della Juventus in Italia