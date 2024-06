Il riscatto del belga si complica, con l’Atalanta che chiede uno sconto al Milan, fermo invece sulla cifra di 22 milioni, pattuita l’estate scorsa: incasso che al club rossonero serve per pianificare il mercato. Probabile che si possa andare oltre il 14 giugno, termine ultimo per esercitare i riscatti, per poi ridiscutere le cifre del prestito, con CDK che però a quel punto tornerebbe a essere rossonero. Tutti i possibili scenari

Lo avevamo lasciato nella notte da sogno culminata con la vittoria dell’Europa League. Un sogno che potrebbe presto lasciare spazio a notti insonni. Il dubbio che aleggia è che Charles De Ketelaere potrebbe non essere riscattato dall’Atalanta. I nerazzurri chiedono uno sconto rispetto ai 22 milioni di euro pattuiti la scorsa estate, forti -prima di tutto- della volontà del belga di restare a Bergamo. Ma soprattutto del fatto che al Milan quell'incasso, servirebbe e non poco per la pianificazione del mercato. Per adesso però nessun cambio di rotta, nessuno sconto. Probabile, quindi, che si possa andare oltre la data del 14 giugno, termine ultimo per esercitare i riscatti, per ridiscutere le cifre del prestito. Ma a quel punto il belga tornerebbe ad essere virtualmente un giocatore rossonero.