C'è anche Mario Hermoso tra i nomi per la difesa del Napoli. Il classe 1995 resta un'opzione per gli azzurri che oggi hanno vissuto il primo giorno a Castel Volturno di Antonio Conte. Ancora troppo presto per poter parlare di trattativa, ma i prossimi giorni potrebbero essere importanti. Il profilo di Hermoso piace ad allenatore e dirigenza, anche se non si è ancora entrati nel vivo. Oltre a dover stabilire con attenzione i numeri di una eventuale operazione, al momento il problema più grande è rappresentato dall'ingaggio alto del difensore. Il giocatore è in scadenza con il club spagnolo.