Paolo Zanetti sarà il nuovo allenatore del Verona. Accordo in chiusura tra le parti con il 41enne che firmerà un contratto di un anno più opzione per un’altra stagione in caso di raggiungimento della salvezza

Paolo Zanetti è sempre più vicino alla panchina del Verona. La società gialloblù, con l’addio di Baroni (che sarà nuovo allenatore della Lazio), ha individuato il 41enne come allenatore per la prossima stagione. L’accordo tra le parti è ormai in chiusura e, salvo colpi di scena, la firma arriverà nelle prossime 24 ore. Zanetti firmerà un contratto di 1 anno più opzione per un’altra stagione in caso di raggiungimento della salvezza.