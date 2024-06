Roma, previsto un incontro con l'agente di Chiesa

Resta forte l'interesse dei giallorossi su Federico Chiesa. Nelle prossime ore i dirigenti della Roma incontreranno l'agente del giocatore che, tuttavia, sembra voler rimandare ogni discorso di mercato al termine degli Europei. Da una parte per provare a convincere Thiago Motta e dall'altra per avere delle possibilità di scelta in più in caso di un Europeo particolarmente positivo

Federico Chiesa è e resta decisamente uno degli uomini più importanti del mercato estivo. Detto più volte che l'attaccante esterno non sembra rientrare nei piani di Thiago Motta che sta disegnando una Juventus senza di lui, resta forte l'interesse della Roma sul giocatore. Infatti, nelle prossime ore l'agente dell'attaccante si vedrà con i dirigenti giallorossi per capire i margini di una trattativa che vede, appunto, la Roma particolarmente interessata al destino del giocatore.

Al momento, tuttavia, l'intenzione del giocatore e del suo entourage è quella di aspettare il termine degli Europei proprio per permettere a Chiesa di avere una vetrina molto importante. Questo per due motivi: da una parte per convincere Thiago Motta a dargli una chance ancora alla Juve, oppure per valutare nuove destinazioni, Roma a parte. Tuttavia per i giallorossi, Chiesa resta un'obiettivo di primaria importanza come resta anche un obiettivo Boga.