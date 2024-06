L'allenatore giallorosso e il nuovo dirigente sono alla ricerca di rinforzi che rispettino la sostenibilità economica richiesta dalla società. Profili giovani e futuribili, tutti Under 23: ecco come nasce la nuova Roma

I profili attenzionati da Ghisolfi

I profili attenzionati sono Under 23 con già molti minuti nelle gambe. Nell’analisi del mercato si svaria su più fronti, per conoscenza diretta del nuovo manager c’è particolare attenzione ai mercati francesi e belga ma chiaramente vengono considerati anche profili provenienti dalla serie A. Sostenibilità e imprevedibilità sono due concetti scritti in maiuscolo sulla lavagna. La prima è dettata dalla proprietà, rimasta scottata dal rapporto tra monte ingaggi e posizionamento in campionato. La seconda è la richiesta suggerita direttamente da De Rossi, che nell’ultimo mese della stagione da poco finita ha avuto la conferma di avere a disposizione un gruppo con troppe poche variabili offensive.