Circa due ore di confronto tra il club azzurro e l'agente di Giovanni Di Lorenzo Mario Giuffredi. Antonio Conte e il ds Giovanni Manna infatti hanno ascoltato i motivi del malessere del terzino, turbato per diverse motivazioni legate per lo più al rapporto che pare essersi incrinato con i tifosi: aspetto testimoniato dai fischi nelle ultime uscite di campionato. Il nuovo allenatore azzurro ha però ribadito la propria posizione, ovvero che per lui Di Lorenzo è imprescindibile: toccherà ora al ds Manna ricomporre una situazione sicuramente non semplice al termine di un incontro interlocutorio. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni.