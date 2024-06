Inter al lavoro per blindare i protagonisti dello scudetto della seconda stella: nella giornata di domani, mercoledì 12 giugno, dovrebbe arrivare l'annuncio del prolungamento di contratto di Nicolò Barella. Nello stesso giorno è atteso anche un nuovo incontro tra i dirigenti nerazzurri e Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, per provare a chiudere definitivamente l'accordo per il rinnovo. Le ultime nel VIDEO sopra da Matteo Barzaghi