Il difensore portoghese dell'Union Berlino interessa per caratteristiche e fisicità. Mancino, classe 1999, ha ben figurato nelle stagioni in Germania: prima per lui le maglie di Porto e Braga

C’è un nome nuovo per la difesa del Milan. Si tratta di Diogo Leite, portoghese classe 1999, dal 2022 all’Union Berlino . Valutazione alta da parte dei tedeschi che per lasciar partire il proprio difensore chiedono non meno di 18 milioni di euro. Il centrale mancino, profilo che interessa alla dirigenza rossonera, piace molto per caratteristiche e doti fisiche. 32 presenze nell’ultima stagione, la prima lontano dal Portogallo dove aveva indossato le maglie di Porto e Braga .

Giovedì l'annuncio di Fonseca

Sarà giovedì 13 giugno il giorno di Paulo Fonseca al Milan. In occasione del media briefing organizzato dai rossoneri in vista della prossima stagione, arriverà l'annuncio ufficiale: e a farlo sarà Zlatan Ibrahimovic. Per lui contratto triennale (2 anni con opzione per il terzo) a 3,5 milioni di euro a stagione. I rossoneri intanto lavorano per regalare all'ex allenatore della Roma un rinforzo in attacco importante. Per Zirkzee si lavora per abbassare le commissioni richieste dall'entourage: 15 milioni di euro.