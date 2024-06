Roma, Omorodion dell'Atletico il nome nuovo

Intanto non si molla la pista che porta all'ex Sassuolo Boga, mentre il nome nome nuovo per l’attacco è quello di Samu Omorodion, classe 2004 dell’Atletico Madrid nell’ultima stagione in prestito al Deportivo Alaves dove ha messo a segno 9 reti in 35 presenze. Prima punta forte fisicamente, il centravanti spagnolo non ha ancora dato un’apertura netta al trasferimento in giallorosso. Vuol capire se con De Rossi potrà trovare sufficientemente spazio, ma con la Roma che insiste perché considerato tra i 2004 più talentuosi in circolazione. La sua valutazione si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Per la fascia destra restano in piedi le idee che portano a Bellanova del Torino e Tiago Santos del Lille.