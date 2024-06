In un'intervista a ESPN Argentina, il campione del mondo ha rivelato che il club di Miami sarà l'ultima squadra della sua carriera. Non c'è ancora l'intenzione di ritirarsi, o almeno non nell'immediato. Sfuma quindi un possibile romantico ritorno al Barcellona o in patria nei Newell's Old Boys

L'Inter Miami sarà l'ultima squadra di Lionel Messi, parola di Lionel Messi. In un'intervista a ESPN Argentina, il campione del mondo in carica ha rivelato che il club della MLS sarà l'ultima squadra della sua carriera. Niente romantico ritorno al Barcellona o in patria nei Newell's Old Boys: è in America che Messi dirà stop.

Ritiro non nell'immediato

Non prossimamente, però. Visto che - nell'anteprima della ESPN - Messi sottolinea anche di non avere in mente il ritiro, o almeno non nell'immediato, pur consapevole che lo scorrere del tempo sia inevitabile. "Ho fatto questo per tutta la vita, dagli allenamenti alle partite, un po' di paura che tutto finisca c'è" - ha ammesso Leo che, per ora, sembra voler continuare ad incantare il popolo Usa. Il suo trasferimento a Miami risale al luglio del 2023, fin qui 25 gol in 29 partite e tante magie. Messi ha anche detto che la vittoria del Mondiale con l'Argentina è stata una delle ragioni che lo hanno portato a lasciare il calcio europeo per trasferirsi oltreoceano.