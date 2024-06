In un'intervista concessa a Infobae, Lionel Messi ha parlato della possibilità di ricomporre il tridente con Neymar e Suarez oltre che della sua Argentina, che dal 21 giugno sarà impegnata in Copa America: "Siamo tra i favoriti, al di là del fatto che abbiamo vinto tutto". Sul Mondiale del 2026: "Dovrò vedere se sarò ancora all'altezza oppure no"

Hanno incantato al Barcellona, conquistando 10 trofei in 3 anni, e potrebbero ritrovarsi un giorno in America. Messi e Suarez indossano già la maglia dell'Inter Miami, mentre Neymar sta recuperando da un infortunio al legamento crociato, che ha compromesso la sua prima stagione all'Al-Hilal. "La verità è che adesso è difficile, lui è in Arabia, gli resta un anno di contratto", ha dichiarato Messi in un'intervista a Infobae, "la vita prende così tanti giri che tutto può succedere, non credo che oggi si possa verificare però ci sentiamo spesso, abbiamo anche un gruppo noi tre".