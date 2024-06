Lautaro Martinez e un futuro all'Inter già deciso. L'attaccante argentino, che ha già accettato la proposta dei nerazzurri di prolugare fino al 2029 a un ingaggio da nove milioni di euro all'anno, è pronto a legarsi al club praticamente a vita. Si attende solo la firma del "toro", ormai imminente e che ci sarà nei prossimi giorni, in via telematica e prima del rientro del giocatore dalla Copa America, in programma dal 20 giugno al 14 luglio. Così l'agente del centravanti Alejandro Camano che, intercettato a pochi metri dalla sede dell'Inter, ha fornito qualche dettaglio in più: "Decideranno l’Inter e Lautaro quando sarà il momento, ma sarà il club a comunicarlo". Nessun dubbio per Camano, che ammette come sia stata decisiva la volontà di Lautaro di restare in nerazzurro: "Lavoro per lui e la sua decisione è sempre molto importante".