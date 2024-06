La Juve di Thiago Motta prende forma

Dopo l'annuncio del nuovo allenatore (contratto triennale), la Juventus prosegue nella piccola rivoluzione sul mercato. In arrivo un nuovo portiere (Di Gregorio) e un nuovo centrocampista (Douglas Luiz). In attacco l'obiettivo è GreenWood, ma prima servono le cessioni (Chiesa e/o Soulè) CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Mancava solo il comunicato ufficiale per certificare il nuovo allenatore della Juventus. Thiago Motta si lega alla Juve per 3 anni pronto a rivitalizzare una squadra che arriva da un triennio complicato. Tre anni in cui è accaduto di tutto a livello societario, di giustizia sportiva e quant'altro che ha portato a una vera e propria rivoluzione a tutti i livelli.

Le prime mosse di mercato La nuova Juventus di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli sta prendendo forma da ben prima dell'ufficializzazione. Di Gregorio sarà il nuovo portiere dopo l'ottima stagione al Monza. L'eredità di Szczęsny, che va in Arabia, è pesantissima, ma c'è totale fiducia in un portiere che ha alle spalle appena due stagioni in Serie A. A centrocampo il primo rinforzo sarà il brasiliano dell'Aston Villa Douglas Luiz, giocatore di grande qualità che arriva da tante buone stagioni. Con Emery si è esaltato, quest'anno ha chiuso con 10 gol (9 in Premier). Ai Villans andranno McKennie e Iling junior più una ventina di milioni.

La corte a Greenwood e le uscite Sempre in Inghilterra si lavora con il Manchester United per portare a Torino Mason Greenwood, classe 2001. Attaccante di grande talento, ma dal carattere difficile. Arriva da un'ottima stagione in prestito al Getafe. Per arrivare all'attaccante dello United però la Juventus deve fare cassa. Le uscite di Chiesa (che non rientrerebbe nei piani tattici di Thiago Motta e interessa la Roma) e Soulè potrebbero portare nelle casse della Juve i soldi necessari. La Juventus di Thiago Motta e Giuntoli parte già con una piccola rivoluzione, ma il mercato è appena all’inizio e, considerato il numero elevato di partite da giocare, serviranno ulteriori sforzi e molte idee per regalare al neo allenatore della Juventus una squadra competitiva

Thiago Motta: "La mia ambizione per rendere felici i tifosi" "Sono davvero lieto di cominciare una nuova esperienza alla guida di un grande club come la Juventus - sono state le prime parole di Thiago Motta -. Ringrazio la proprietà e la dirigenza cui assicuro tutta la mia ambizione per tenere alti i colori bianconeri e rendere felici i tifosi".

La Juventus nel destino Una curiosità che riguarda la carriera di Thiago Motta: per lui la Juventus sarebbe... un ritorno! Eh, sì. Perché i primi passi da calciatore li ha mossi in un'altra Juventus, il Clube Atletico Juventus: squadra brasiliana di San Paolo, fondata negli anni '20 da un gruppo di italiani dipendenti di un cotonificio di proprietà di uno sfegatato tifoso juventino. Che però non indossava una maglia bianconera ma bianco...granata, come il Toro!