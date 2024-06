Le prime parole di Nesta da allenatore del Monza: "Non vedo l’ora di cominciare, non vedo l’ora che arrivi il primo giorno di ritiro. Non vedo l’ora di mettere la mia passione e la mia dedizione al lavoro al servizio di questa squadra. Grazie ad Adriano Galliani e a tutto il Monza per questa opportunità"

"Non vedo l’ora di cominciare, non vedo l’ora che arrivi il primo giorno di ritiro". Sono queste le prime parole di Alessandro Nesta come nuovo allenatore del Monza. L’ex Milan è stato annunciato nella giornata di ieri, 12 giugno, come sostituto di Palladino al club biancorosso. "Non vedo l’ora – ha scritto nel suo post su X – di mettere la mia passione e la mia dedizione al lavoro al servizio di questa squadra. Grazie ad Adriano Galliani e a tutto il Monza per questa opportunità".