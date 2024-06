Nuovo organigramma dirigenziale, nuove modalità e dinamiche, la necessità di trovare in fretta una sintesi da condividere con l'allenatore. Servono 5 nuovi titolari a De Rossi per migliorare la squadra. Due esterni, un centrocampista e due attaccanti. Ma per arrivare a Chiesa o all'alternativa Boga o a Soulé, solo per citare tre giocatori che interessano, bisogna prima vendere. Operazioni in uscita che riguardano giocatori non strategici. Dalle cessioni ad esempio di Abraham, Bove e Zalewski, tutti con un certo valore sul mercato, potrebbero arrivare quasi 50 milioni. In più dalla fine di prestiti con ingaggi pesanti, come Lukaku, Renato Sanches e Azmoun si abbasserebbe il monte ingaggi.