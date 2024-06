L'Atalanta, in vista del ritorno in Champions League della prossima stagione , vuol regalarsi un colpo di mercato. La dirigenza nerazzurra insiste per arrivare a Nicolò Zaniolo : il classe 1999, nell'ultima stagione in prestito in Premier all'Aston Villa, farà ritorno al Galatasaray . Nella sua annata inglese 25 presenze totali e due reti, contro Sheffield e West Ham.

Piace anche Valentin Carboni

Altro profilo che interessa all'Atalanta è quello di Valentin Carboni. Il giocatore, che nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Monza, come dichiarato da Ausilio a Sky qualche giorno fa partirà con l'Inter di Simone Inzaghi per essere valutato. Nel caso in cui si decidesse di lasciarlo partire in prestito, per l'Atalanta può rappresentare un obiettivo concreto. 32 partite totali, 2 gol e 4 assist per l'argentino che gli sono valsi la chiamata con la nazionale per la Copa America.