I numeri in stagione

26 presenze totali nell'ultima stagione di Bundesliga per Vranckx, chiusa anzitempo per un infortunio muscolare che gli ha impedito di scendere in campo nelle ultime giornate. Una vecchia conoscenza del calcio italiano il classe 2002: appena 9 apparizioni in maglia Milan nell'annata 2022-2023 per un totale di 242 minuti. L'unico sussulto in rossonero lo "zampino" che ha portato alla vittoria della squadra di Pioli in pieno recupero grazie all'autorete di Milenkovic, proprio contro la Fiorentina.