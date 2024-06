Un'eccezione al progetto giovani si può fare se il nome in questione è di un campione del mondo come Hummels, in grado di aumentare leadership ed esperienza. 35 anni, 36 a dicembre, ma ancora un fisico da ventenne. Soprattutto con l'integrità muscolare che gli ha permesso la scorsa stagione di giocare ben 40 partite, portando da protagonista il Borussia Dortmund in finale di Champions League. Partite che diventano 75 giocate nelle ultime due stagioni, a conferma della solidità fisica.



Alla Roma è stato proposto dopo l'addio al Dortmund che non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno. Smentito anche un accordo già trovato con il Maiorca. La Roma, tra commissioni e durata contratto, sta valutando la fattibilità dell'operazione che potrebbe avere un'accelerazione se Smalling accettasse una cessione con approdo in Arabia.



Hummels rimane in attesa, libero e non convocato da Nagelsmann per gli Europei: una scelta che ha fatto molto discutere i tedeschi dopo l'ottima stagione. De Rossi invece lo convocherebbe volentieri, pensando anche al modulo a tre con accanto Mancini e NDicka.

