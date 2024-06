Il centrocampista americano dei bianconeri non ha ancora raggiunto l'intesa con il club inglese: un nodo che al momento blocca la maxi-operazione di mercato che vede coinvolti anche Iling-Junior e appunto McKennie per arrivare a Douglas Luiz. Dettaglio che però non sembra insormontabile: parti al lavoro

Resta, al momento, bloccata la trattativa tra Juventus e Aston Villa. L'operazione di mercato, che vede coinvolti Douglas Luiz, Iling-Junior e McKennie non può ancora essere chiusa, considerando che tra l'americano dei bianconeri e il club inglese manca l'intesa definitiva. McKennie non ha ancora trovato l'accordo su ingaggio e commissioni: parti al lavoro per cercare di trovare una soluzione all'unico nodo che al momento blocca l'affare di mercato, ma che non preoccupa e non è insormontabile. Inglesi che hanno la necessità di chiudere entro il 30 giugno per questioni di bilancio.