Così Anmar Al Haili in un'intervista a NIBC: "Sorpreso dal suo no, ma la famiglia voleva andare in America. Abbiamo rispettato la sua decisione". E intanto la 'pulce' qualche giorno fa ha annunciato la chiusura della carriera in MLS

Si può rinunciare a un ingaggio da 1,4 miliardi di euro? Evidentemente la risposta è sì, o almeno c'è chi l'ha fatto . Leo Messi ha detto no alla proposta folle degli arabi dell' Al Hilal e a rivelarlo è stato proprio il presidente del club Anmar Al Haili nel corso di un'intervista concessa a NIBC : "Abbiamo contattato Messi alla scadenza del suo contratto con il Psg. Gli abbiamo fatto pervenire un'offerta di 1,4 miliardi di euro . Ma lui l'ha rifiutata perché la sua famiglia voleva andare in America. Ero sorpreso, non credevo che un giocatore potesse rifiutare così tanti soldi. Ma lo rispettiamo , perché la famiglia è più importante del denaro".

Messi: "Inter Miami ultimo club della mia carriera"

Lo scorso anno lo stesso Messi aveva spiegato: "La mia prima opzione era di tornare al Barcellona, ​​ma non è stato possibile. Ho pensato molto ad andare nel campionato saudita: sono ambasciatore del turismo dell'Arabia Saudita, era una destinazione che conosco e che mi attirava". Ma poi ha prevalso la volontà della famiglia di fare un'esperienza negli Stati Uniti e così ha detto sì all'Inter di Miami (25 reti in 29 gare ufficiali). Il club a stelle e strisce sarà anche il suo ultimo, come annunciato dallo stesso Messi che, qualche giorno fa, a Espn ha ammesso che chiuderà in MLS una carriera fatta (anche) di otto palloni d'oro: "L'Inter Miami sarà il mio ultimo club. A oggi, sarà la mia ultima squadra. Non sono pronto a lasciare il calcio, l'ho fatto per tutta la vita. Mi piace giocare a pallone, mi piacciono gli allenamenti, le partite. C'è sempre un po' di paura che tutto finisca. Sono consapevole che il momento si sta avvicinando ma mi sto divertendo ancora".