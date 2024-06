La notizia arriva dall'Inghilterra e dalla Germania: su Zirkzee si è inserito il Manchester United. Con il nodo relativo alle commissioni (15 milioni da destinare all'entourage dell'olandese che i rossoneri ritengono troppi) che da settimane hanno rallentato l'operazione, anche la convocazione in extremis dell'attaccante del Bologna in nazionale ha complicato le cose. Da capire se il club inglese riuscirà ad accontentare le richieste dell'agente del centravanti del Bologna, Kia Joorabchian. Ecco perché i rossoneri, che non mollano la pista Zirkzee, si guardano comunque intorno studiando soluzioni diverse. Il nome che torna di moda è quello di Dovbyk, con il quale ci sono già stati contatti la scorsa settimana. Al Milan piace, a maggior ragione dopo la stagione con il Girona che gli è valsa anche la convocazione con l'Ucraina per l'Europeo in corso.