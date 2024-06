Il Chelsea irrompe su Samu Omorodion. L'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid è entrato con prepotenza nei radar della dirigenza inglese: è lui la prima scelta per rinforzare l'attacco della squadra di Enzo Maresca. Il classe 2004, tra i nomi più seguiti dalle big e che in Italia piace a Napoli e Roma, non è sicuro di voler lasciare l'Atletico Madrid ma i 'Blues' cercheranno di trovare un'intesa con gli spagnoli nonostante le cifre alte.

Clausola da 80 milioni di euro

La clausola da 80 milioni di euro è un ostacolo importante, ma il Chelsea lo ha messo nel mirino e sta lavorando per avvicinarsi alle richieste dell'Atletico. Intanto rifiutata la prima offerta da 40 milioni. Per Omorodion ultima stagione in prestito all'Alaves: nove reti e un assist nelle 36 partite (tra Liga e Copa del Re) in cui è sceso in campo.