Il 'gallo' sembra essere più orientato ad accettare la destinazione Como dopo le ore di riflessione: per la Roma resta un giocatore in uscita. In difesa sorpasso per Dossena del Cagliari: si tratta

Dopo le riflessioni delle ultme ore, Andrea Belotti sembra essere più vicino al Como. L'attaccante si era preso qualche giorno per decidere se accettare il trasferiemento alla corte di Fabregas, dove diventerebbe uno dei perni centrali del progetto Como, tornato in Serie A dopo 21 anni. Per la Roma non è stato difficile trovare un accordo con il lcub neopromosso: operazione a titolo definitivo attorno ai 5 milioni di euro. Como che però non si ferma qui e che fa registrare passi in avanti per Dossena del Cagliari: la squadra di Fabregas è infatti passata in vantaggio rispetto alla concorrenza nella corsa al difensore.