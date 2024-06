Emissari nerazzurri in Germania per assistere alla sfida degli elvetici a cui il giocatore del Bologna ha preso parte dal primo minuto. 32 partite e un gol per lui alla prima esperienza in Serie A

Un nome non nuovo per la dirigenza nerazzurra e che ora potrebbe tornare di moda: Dan Ndoye del Bologna continua a essere nel mirino dell'Inter che nella serata di oggi mercoledì 19 giugno lo ha visionato da molto vicino . Scout del club campione d'Italia infatti sono volati in Germania per assistere alla sfida della sua Svizzera contro la Scozia, che Ndoye ha giocato da titolare .

I numeri di Ndoye

Inter che già a inizio giugno prese informazioni sullo svizzero, che qualità tecniche a parte potrebbe rendere al meglio anche come quinto. Una sola rete per il numero 11 del Bologna in stagione, quella messa a segno nella vittoriosa trasferta del Maradona contro il Napoli. Per Ndoye la prima annata in Italia si è chiusa con un totale di 32 partite in Serie A e due assist, in occasione del 2-0 interno ai danni della Roma