Primo acquisto per Antonio Conte . Rafa Marin sarà un nuovo giocatore del Napoli : intesa raggiunta tra il club azzurro e il Real Madrid sulla base di un' operazione a titolo definitivo . Dopo le ore di trattativa a oltranza, la trattativa si è chiusa per un giocatore giovane che va a rinforzare il reparto difensivo del Napoli. Si stanno sistemando gli ultimi dettagli: probabile l'inserimento di un diritto di recompra .

Chi è Rafa Marin

Prestanza fisica che lo rende un centrale adattabile nella difesa a tre di Conte, lui che ha giocato l'ultima stagione con l'Alaves da difensore in una linea a quattro (sia a centrodestra che a centrosinistra). Le qualità migliori? Efficace nell'uno contro uno, nell'anticipo e ovviamente nei duelli aerei. Discreto tecnicamente, convince anche per i contrasti dove non si risparmia (otto gialli nell'ultimo anno). La stagione 2023/24 è stata la sua prima nella Liga, dove agli ordini di Luis Garcia ha chiuso il campionato al 10° posto collezionando buoni numeri: 35 presenze totali (ben 25 da titolare) con 2.546 minuti disputati. In particolare, da dicembre in poi, il 22enne spagnolo non è più uscito dall'undici tipo della squadra basca.