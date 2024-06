L'Inter ha incontrato il ds del Venezia per parlare del centrocampista statunitense. Il club neopromosso in A vorrebbe inserire nell'operazione come contropartite Stankovic e Oristanio. Quest'ultimo è stato individuato anche dal Genoa come contropartita nell'affare Martinez. Antonelli: "Tessmann è stato uno degli argomenti affrontati, ma non l'unico", ha dichiarato il ds a Sky Sport CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

L'Inter continua a lavorare per portare a Milano Tanner Tessmann. Nella giornata di giovedì Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, ha incontrato la dirigenza nerazzurra per parlare del centrocampista statunitense: operazione che non è ancora chiusa, con gli arancioneroverdi che vorrebbero inserire come contropartite Filip Stankovic e Gaetano Oristanio.

Antonelli: "Abbiamo parlato di Tessmann, ma è ancora presto" Dopo l'incontro Antonelli ha parlato su Sky Sport: "Tessmann è stato uno degli argomenti affrontati, ma non l'unico. E' ancora presto: si parla, si capisce, vediamo un po' cosa succede. Oristanio è un ragazzo che ci interessa, anche per lui è ancora presto. Non ho incontrato il suo procuratore. Stankovic? Vediamo, non possiamo prendere tutto l'Inter". Poi su Di Francesco: "Nei prossimi giorni andremo avanti su questo aspetto ma dobbiamo ancora capire alcune cose. Dopo l'addio di Vanoli, che ringraziamo ancora, abbiamo in testa il nome di DiFra".

Anche il Genoa resta in pressing su Oristanio Oristanio, però, è stato individuato anche dal Genoa come contropartita nell'operazione Martinez-Inter. Anche i rossoblù restano forti sul calciatore per farlo trasferire in Liguria in prestito, mentre il Venezia è pronto ad acquistare il cartellino del calciatore a titolo definitivo.

Riso: "Non abbiamo definito il futuro di Oristanio" Oltre Antonelli, giovedì pomeriggio nella sede dell'Inter c'era anche Giuseppe Riso, agente di Oristanio e non solo: "Non abbiamo parlato di Oristanio, ma di Frattesi e altre cose - ha dichiarato a Sky Sport. Su Gaetano c'è il Genoa, il Venezia e anche altre squadre, ma non abbiamo definito ancora il suo futuro. Valentin Carboni? Ora è in Copa America, ne discuteremo quando rientrerà".