Dopo le due esperienze all’estero, in particolare al Galatasaray e all’Aston Villa in Premier League, Nicolò Zaniolo potrebbe tornare in Italia. Su di lui, infatti, c’è l’interesse dell'Atalanta. L’idea sarebbe quella del prestito oneroso e opzione per il riscatto. Su di lui c’è anche la Fiorentina che resta ancora in corsa per il classe 1999. Per capire però la fattibilità dell’operazione, nel corso di queste ore il Galatasaray, nonché club proprietario del cartellino, fisserà le cifre del prestito.