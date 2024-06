Arrivato a Roma dal Torino nell'estate 2022, Belotti ha faticato a imporsi con la maglia giallorossa. Nel suo anno e mezzo nella Capitale ha realizzato 10 gol in 68 presenze, 3 dei quali in Serie A. Nell'ultimo semestre della stagione appena conclusa, il "Gallo" ha vestito la maglia della Fiorentina : con la Viola è andato a un passo dal vincere la Conference League e ha realizzato 4 gol in 24 gare.

Per la porta c'è Audero. In difesa accordo per Dossena

Mercato del Como che però non si ferma qui: accordo con il Cagliari per Dossena. Ai sardi 8 milioni più 2 di bonus, manca ancora l'intesa con il classe 1998. Per la porta piace Emil Audero, nell'ultima stagione all'Inter in prestito prima di far ritorno alla Sampdoria. Su di lui anche Monza e Nizza, ma il Como è la squadra più decisa: i blucerchiati chiedono, almeno inizialmente, i 7 milioni di euro che l'Inter avrebbe dovuto versare nelle casse della Samp per il riscatto, che poi non è avvenuto.