Sono state fissate tra lunedì e martedì le visite mediche di Douglas Luiz con la Juventus. Il centrocampista, impegnato con il Brasile in Copa America, sosterrà i test fisici dal ritiro della sua nazionale. Maxi-operazione di mercato tra i bianconeri e l'Aston Villa, non senza colpi di scena. Dopo il mancato accordo tra Weston McKennie (inserito nell'affare) con gli inglesi, si è arrivati alla chiusura del cerchio: la Juventus verserà nelle casse dell'Aston Villa circa 22 milioni di euro più bonus facili da raggiungere per arrivare a sfiorare i 30, più i cartellini di Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior con l'aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita. L'operazione di mercato avrà dunque un costo totale di circa 50 milioni di euro. Rispedita al mittente la richiesta da parte dei 'Villans' di inserire nella trattativa Soulé, che invece i bianconeri non hanno mai preso in considerazione. Douglas Luiz sarà il secondo colpo per Thiago Motta dopo Di Gregorio.