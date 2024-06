Napoli, settimana prossima altri contatti per Spinazzola

Leaonardo Spinazzola è un obiettivo del Napoli. L'esterno della Roma è stato individuato da Antonio Conte come possibile rinforzo per le fasce e nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Il classe 1993 è stato uno dei protagonisti della stagione della Roma: per lui 36 presenze fra campionato, Europa League e Coppa Italia, in cui ha realizzato 1 gol e 4 assist.

E' in fase di costruzione il nuovo Napoli di Antonio Conte. Fra i calciatori seguiti con grande attenzione dall'ex allenatore di Tottenham, Inter e Juventus c'è anche Leonardo Spinazzola che ha il contratto in scadenza con la Roma. Il giocatore era statop vicino a lavorare con Conte quando questo sedeva sulla panchina dell'Inter. Adesso l'affare potrebbe andare in porto e la prossima settimana sono attesi sviluppi in tal senso. Spinazzola ha compiuto 31 anni lo scorso marzo e in stagione fra campionato e coppe varie ha raccolto 36 presenze segnando un gol e firmando 4 assist.