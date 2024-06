L' Atalanta lo ha messo nel mirino da tempo, e ora prova ad accelerare: Nicolò Zaniolo è un obiettivo concreto per i nerazzurri che vogliono regalarsi un colpo di mercato nella stagione del ritorno in Champions League . Si tratta con il Galatasaray , club con il quale i contatti sono continui , con il club di Percassi fiducioso di poter chiudere la trattativa. La formula resta la stessa: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Sul classe 1999 c'è anche la Fiorentina , molto interessata all'ex Roma.

Galatasaray e Aston Villa nelle ultime due stagioni

Dopo la sua lunga esperienza in Italia con la maglia della Roma, Zaniolo nel febbraio 2023 ha fatto tappa in Turchia, con precisione al Galatasaray, chiudendo la stagione con 5 gol e 1 assist. Poi, l’italiano si è trasferito in prestito all’Aston Villa squadra con la quale ha collezionato 3 gol in 39 presenze fra campionato e coppe.