Dopo le voci di mercato dalla Germania, il turco rompe il silenzio e affida ai social i suoi pensieri: "Raggiunti traguardi significativi in maglia Inter, voglioso di continuare a vincere trofei anche in futuro"

Giorni di silenzio rotti da un messaggio . Hakan Calhanoglu allontana le voci di mercato dalla Germania e che nelle ultime ore hanno agitato i tifosi interisti. Mentre dall'estero si parla di un Bayern Monaco interessato al turco, è il giocatore dell'Inter a fare chiarezza con parole nette tramite i social: "Alla luce delle recenti voci che stanno circolando sui media, vorrei cogliere l'occasione per affrontare direttamente la situazione . Fino a ora, mi sono astenuto dal commentare queste speculazioni perché sono concentrato sulla Nazionale Turca di cui sono capitano a Euro 2024. Tuttavia, ritengo che ora sia opportuno fare una dichiarazione chiara per evitare ulteriori malintesi ".

Calhanoglu: "Voglio vincere trofei con l'Inter in futuro"

E ancora: "Sono estremamente felice all'Inter. Il rapporto che condivido con il club e i nostri incredibili tifosi è davvero speciale. Insieme, abbiamo raggiunto traguardi significativi e sono entusiasta di poter vincere ancora più trofei con l'Inter in futuro. Ancora una volta, in questo momento sono completamente concentrato a rendere felice la gente del mio paese. Grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno. Forza Inter".