Nel video le prima immagini di Paolo Vanoli come nuovo allenatore del Torino. L'ex Venezia, dopo l’esperienza e la promozione in Serie A ottenuta con i lagunari al termine di questa stagione, è arrivato al Centro Sportivo Filadelfia, insieme ai dirigenti del club Moretti, D'Amico, Vagnati e Barile per iniziare la sua nuova avventura sulla panchina granata

