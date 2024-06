Nel corso di una lunga intervista concessa ai colleghi di The-Afc.com, l'attaccante iraniano (e prossimo centravanti dell'Inter) Mehdi Taremi ha parlato della sua prossima avventura in nerazzurro. Dal 1° luglio sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore a disposizione di Simone Inzaghi , e il classe 1992 non vede l'ora di iniziare: " L'Inter ha una squadra forte e, da quello che ho visto in tv i giocatori stanno bene insieme, forti e compatti. Credo ci sia un buon feeling tra i calciatori e l'allenatore. L'Inter è un grande club e per questo l'ho scelto . Voglio giocare in Italia e mettermi in mostra anche lì".

Taremi, i numeri in stagione

Nella stagione appena conclusa, l'attaccante iraniano ha giocato 35 partite con la maglia del Porto. 23 in campionato, 2 in coppa portoghese, 7 in Champions, 2 in Allianz Cup e una in Supercoppa. Per lui uno score di 11 gol e 7 assist, questi ultimi frutto della sua capacità di poter giocare sulla sinistra ma anche da seconda punta come accaduto negli anni in Portogallo. Arriva in nerazzurro a parametro zero.