Il brasiliano classe 2005 piace ai viola, ma l'operazione sarebbe fattibile solo in caso di prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Gli spagnoli invece vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo

Contatti continui tra Fiorentina e Barcellona per provare a trovare la quadra attorno all'obiettivo di mercato Vitor Roque . L'attaccante brasiliano è entrato nel mirino dei viola, ma l'operazione si farebbe solo a determinate condizioni . La Fiorentina vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto , ma al momento il Barcellona non apre a questa possibilità: l'intento degli spagnoli è la cessione a titolo definitivo del classe 2005, acquistato la scorsa estate dall' Athletico Paranaense .

Stagione non esaltante al Barcellona

Reso effettivo il trasferimento solo il 1° gennaio, la seconda parte di stagione del Barcellona non ha visto tra i protagonisti il gioiellino brasiliano. Esordio contro il Las Palmas e due reti di fila contro Osasuna e Alaves, poi molte panchine e spezzoni di match. Al termine della stagione, per Vitor Roque saranno appena 16 le presenze in maglia Barcellona.