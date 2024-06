Il Como pensa al portiere 29enne ex Roma, oggi al Marsiglia, come possibile rinforzo. Sempre per quel che riguarda la difesa, un nome potrebbe essere quello di Valentini, argentino classe 2001 del Boca

Dopo l’arrivo di Belotti, il Como non ha intenzione di fermarsi. La squadra neopromossa è infatti al lavoro per Pau Lopez, portiere oggi al Marsiglia ma vecchia conoscenza del calcio italiano avendo giocato in Serie A, in particolare alla Roma. Su di lui, però, ci sono anche alcuni club spagnoli. A poter fare la differenza per un suo possibile arrivo potrebbe essere Fabregas, data l’amicizia tra i due. Oltre alla porta con Paul Lopez, il Como continua a guardare in difesa. Uno degli obiettivi potrebbe infatti essere Valentini del Boca Juniors. Sull’argentino del 2001, in scadenza il 31 dicembre, anche altri club italiani.