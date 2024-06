Il Manchester United ha messo gli occhi su Dan Ndoye . Uno degli obiettivi di mercato di diversi club italiani ( su tutti l'Inter ) è entrato nel mirino dei red devils. La squadra inglese ha infatti raccolto informazioni sul classe 2000, cercando di capire eventuali condizioni per una trattativa che però di fatto non è ancora iniziata. United che è rimasto colpito dalla prova di Ndoye con la sua Svizzera contro la Germania (gol dell'1-0 per il giocatore del Bologna ). Ineos, gruppo proprietario di parte delle quote del Manchester, conosce bene il giocatore, avendo già indossato le maglie di Losanna e Nizza , società detenute proprio dal gruppo Ineos.

Ndoye, i numeri in stagione

Una sola rete per il numero 11 del Bologna in stagione, quella messa a segno nella vittoriosa trasferta del Maradona contro il Napoli. Per Ndoye la prima annata in Italia si è chiusa con un totale di 32 partite in Serie A e due assist, in occasione del 2-0 interno ai danni della Roma.