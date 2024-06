Como, Varane è in città. Ci pensa anche la Roma

Raphael Varane è sbarcato in Italia. Il difensore francese, svincolato dopo l'esperienza al Manchester United, è arrivato a Como per valutare concretamente l'offerta della formazione di Cesc Fabregas, neopromossa in Serie A. Varane resterà per qualche giorno in Italia e, insieme ai suoi agenti, incontrerà la dirigenza azzurra per valutare al meglio il progetto del club. Il Como è più avanti ed è deciso a chiudere la trattativa, ma non è l'unica formazione di Serie A interessata a Varane. Il giocatore piace anche alla Roma che nelle ultime ore ci sta pensando e non è escluso che anche i giallorossi possano parlare con il francese.