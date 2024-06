Il club sardo, dopo l'addio con Claudio Ranieri, ripartirà dall'ormai ex Empoli: ai toscani 4 milioni di euro come indennizzo per l'addio di Nicola e per il cartellino di Sebastiano Luperto, che lo seguirà al Cagliari

Dopo settimane di lavoro, alla fine si è arrivati all'accordo: Davide Nicola sarà il nuovo allenatore del Cagliari, con la squadra di Giulini che ha deciso di ripartire da lui dopo l'addio al termine della stagione con Claudio Ranieri. Dopo l'intesa raggiunta, verrà corrisposta all'Empoli una cifra di 4 milioni di euro: somma che corrisponde all'indennizzo alla squadra toscana per Nicola, ma anche al valore del cartellino di Luperto che seguirà l'allenatore in questa nuova avventura in Sardegna. Per il difensore c'è ancora da definire qualche dettaglio sull'aspetto contrattuale, ma non ci saranno problemi. Davide Nicola con ogni probabilità sarà ufficializzato il prossimo 1° luglio.