Entrambe le squadre spingono per un prestito, ma le intenzioni del Chelsea sono quelle di una cessione a titolo definitivo. Intanto i rossoneri hanno in programma un summit con l'entourage dell'attaccante. Gli azzurri devono prima cedere Osimhen

Con Osimhen destinato a partire, il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante. Una volta ceduto, tra i profili valutati c'è anche quello di Romelu Lukaku , giocatore nell'ultima stagione in prestito alla Roma e che è rientrato al Chelsea . Ai 'blues' sarà solo di passaggio, con il belga alla ricerca di una nuova squadra. Su di lui Manna ha messo gli occhi da tempo, complice un rapporto forte che lega il centravanti al neo allenatore del Napoli: il nodo principale è legato alla formula dell'operazione. Un giocatore così fa gola a tanti, ed ecco perché, dato lo stallo per Zirkzee , anche il Milan ha riavviato i contatti con l'entourage di Lukaku.

Milan-Lukaku, previsto un incontro

Nuovi contatti tra il club rossonero e il Chelsea per portare a Milano (sponda diversa dal nerazzurro) Lukaku. Il Milan spinge per il prestito, con i 'blues' che infatti per il cartellino dell'attaccante chiedono tanto. Programmato un summit con l'agente del giocatore per capire la fattibilità dell'operazione.