C'è un nome nuovo per il centrocampo dei giallorossi. Si tratta di Enzo Le Fée, classe 2000 del Rennes: la Roma ha già trovato l'accordo con il giocatore, manca quello tra i due club, ma la trattativa è in corso. Ghisolfi è al lavoro per regalare un rinforzo in mediana a Daniele De Rossi, con il ds giallorosso che si troverà a trattare con Massara, ex ds della Roma, per cercare di trovare un accordo.