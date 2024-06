La società di De Laurentiis continua la trattativa per Spinazzola, in scadenza di contratto con la Roma: al momento non c'è ancora l'accordo economico tra le parti. Vicina, intanto, la cessione di Zanoli al Genoa

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la squadra a disposizione del nuovo allenatore Conte. Il profilo individuato sulla fascia sinistra è quello di Leonardo Spinazzola, in scadenza di contratto con la Roma dopo i cinque anni vissuti nella capitale. Un acquisto a costo zero, dunque, per cui la società prosegue la trattativa ma al momento non è stato ancora trovato l'accordo economico tra le parti.