Claudio Lotito ha accontentato Marco Baroni. Dal Verona arriva un fedelissimo del neo allenatore: è fatta per Tijjani Noslin in biancoceleste. Nella giornata di domenica 30 giugno verranno definiti tutti i dettagli. Per l'olandese la Lazio verserà nelle casse dell'Hellas 15 milioni di euro, mentre per il classe 1999 un contratto di cinque anni a 1,5 milioni a stagione. Baroni dunque avrà a disposizione nella sua nuova avventura alla Lazio uno dei giocatori da lui maggiormente valorizzati nell'annata della salvezza del Verona.