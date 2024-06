Bonaventura-Fiorentina, niente rinnovo: è addio

Il centrocampista lascia la Fiorentina dopo 4 anni: non ha infatti rinnovato il contratto in scadenza oggi con il club viola. Bonaventura era arrivato a Firenze nel settembre 2020 a parametro zero dal Milan

Giacomo Bonaventura e la Fiorentina si dicono addio. Il club viola ha infatti annunciato sui propri social che il centrocampista - in scadenza oggi - non ha rinnovato il contratto: "Grazie Jack. Rimarrai per sempre parte della storia viola! In bocca al lupo per la tua prossima avventura!". Arrivato dal Milan a parametro zero nel settembre 2020, Bonaventura ha segnato 22 reti con la maglia della Fiorentina in 162 presenze complessive. Sono 22 anche gli assist vincenti serviti dal centrocampista.