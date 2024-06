Sottil va via, Petrachi resta

Tutto parte da lì. Il mancato concretizzarsi del passaggio di consegne da Iervolino a Brera Holding ha rappresentato la classica goccia in grado di far traboccare il vaso. Forte ridimensionamento e squadra costruita grazie alle cessioni: una situazione che evidentemente non ha trovato il consenso di Sottil che, complici i contratti del suo staff non ancora depositati, ha deciso di presentare le dimissioni. Resta invece il direttore sportivo Petrachi, che non se la sente invece di abbandonare il progetto: ora tocca a lui trovare un nuovo allenatore, magari un profilo giovane o qualcuno da una categoria inferiore con cui costruire una squadra con ambizioni ora diverse.