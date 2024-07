L'ex giocatore della Roma si avvicina agli azzurri che mettono sul piatto un contratto della durata di due anni. Per il difensore del Torino nuovo summit in programma, mentre per Osimhen il mercato inizia a muoversi

Il Napoli è a un passo da Leonardo Spinazzola . Il giocatore, dopo il mancato rinnovo con la Roma è a tutti gli effetti uno svincolato , ma salvo clamorosi colpi di scena lo resterà ancora per poco. Le parti si stanno avvicinando , con gli azzurri che offrono due anni di contratto : oggi nuovo summit tra le parti per arrivare all'intesa definitiva. Nell'ultima stagione in giallorosso 36 partite totali con una rete e quattro assist.

Buongiorno, nuovo incontro in programma

Oggi sarà un giorno importante anche sul fronte Alessandro Buongiorno. In agenda per il Napoli di Antonio Conte un nuovo incontro con l’entourage del giocatore per lavorare (e provare a trovare un accordo) lato ingaggio. Si discuterà anche della possibilità di inserire un'eventuale clausola rescissoria dopo due anni di contratto e i diritti d'immagine. Solo a quel punto si andrà a discutere di tutti i dettagli economici con il Torino. Capitolo Osimhen: attorno all'attaccante inizia a muoversi il mercato. Emirati Arabi (destinazione non gradita) e Inghilterra in particolar modo.