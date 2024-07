Il portiere spagnolo autorizzato dal club rossoblu a sottoporsi alle visite mediche, fissate per giovedì: Josep Martinez è atteso a Milano già nelle prossime ore, operazione da 13,5 milioni più 2 di bonus. Intanto si va avanti anche su Tessmann, che resterebbe in prestito al Venezia: resta da convincere il centrocampista americano a rimanere un altro anno. Avanti a prescindere la trattativa per Oristanio che andrebbe a titolo definitivo al Venezia

Il Genoa ha autorizzato Josep Martinez a svolgere le visite mediche con l’Inter. Il portiere di 26 anni spagnolo arriverà a Milano già nella serata di mercoledì 3 luglio, per poi sottoporsi ai test fisici nella giornata di giovedì. L’Inter mette a segno così il colpo per la porta, assicurandosi subito il vice Sommer che cercava dopo l'addio di Audero e comunque un potenziale primo portiere per il futuro, con un’operazione da 13,5 milioni più 2 di bonus, senza più -come si ipotizzava inizialmente- inserire contropartite tecniche.